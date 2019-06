Aandeel laadpaalmaker Fastned bij beursgang meteen vijf keer meer waard

Fastned, een van de grootste exploitanten van laadpalen voor elektrische auto's in Europa, is bij de beursgang vandaag in Amsterdam meteen flink meer waard geworden. De beginkoers van 10 euro was na een dag handelen gestegen tot bijna 53 euro.

Dat er zoveel interesse was in de aandelen van het bedrijf was enigszins een verrassing. Vooral omdat de beursgang van Fastned een week werd uitgesteld en er vooraf veel twijfels waren over de levensvatbaarheid van het bedrijf.

Een van de redenen daarvoor is de onzekerheid van het Nederlandse overheidsbeleid rond elektrische auto's. Het kabinet wil de financiƫle prikkels voor het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto's iets versoberen.

Europees laadstationnetwerk

Daarnaast wordt verwacht dat het bedrijf snel concurrentie krijgt van multinationals als grote autobouwers en de traditionele olie- en gasbedrijven, die zich ook steeds nadrukkelijker op de markt voor elektrische auto's begeven.

Maar al die vraagtekens schrok beurshandelaren niet af. Fastned wil met het geld dat de beursgang oplevert een Europees netwerk van tienduizenden snellaadstations opzetten. Momenteel bezit het bedrijf 101 stations in Nederland, Duitsland en Groot-Brittanniƫ.