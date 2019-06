Tienduizenden bij klimaatprotest in Aken

Tienduizenden jongeren vanuit heel Europa zijn in Aken de straat opgegaan om te demonstreren tegen het klimaatbeleid in Europese landen.

De actie komt een dag nadat het de EU-landen niet lukte het eens te worden over plannen voor een klimaatneutrale EU in 2050. De schattingen over het aantal actievoerders loopt uiteen. De organisatie, de #FridayForFuture-beweging, rept over 40.000 mensen. De politie houdt het op 20.000.

Bruinkolenmijn

Nabij Aken ligt een van de grootste bruinkoolmijnen van Duitsland. De mijn is al jaren een doorn in het oog van milieuactivisten, onder meer omdat eigenaar RWE van de mijn een nabijgelegen bos wil kappen.

Deelnemers aan de klimaatdemonstratie van vandaag kwamen uit 16 landen, waaronder Nederland. De verwachting is dat er nog het hele weekeinde geprotesteerd wordt. De Duitse politie zet honderden agenten en een waterkanon in, omdat wordt gevreesd dat actievoerders de mijn en kolencentrales willen blokkeren.