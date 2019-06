Warm, warmer, warmst: dinsdag en woensdag flinke pieken in temperatuur

Ook in de nachten wordt het zweten volgende week, met minimumtemperaturen van gemiddeld 19 graden. Bij gezondheidsorganisatie RIVM en weerinstituut KNMI houden ze dit soort verwachtingen goed in de gaten, want bij aanhoudende warmte kunnen zij besluiten om het Nationaal Hitteplan in werking stellen. In hun afweging nemen ze ook mee hoe de wind staat en of het 's nachts afkoelt.

Het hitteplan is eigenlijk niets meer dan een attendering, legt een woordvoerder van het RIVM uit. Er gaan waarschuwingen uit naar allerlei organisaties die werken met kwetsbare groepen, zoals verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Die kunnen dan op tijd maatregelen nemen, bijvoorbeeld door ouderen aan te moedigen om vaker water te drinken of luchtige kleding aan te trekken. Of het plan volgende week in werking wordt gesteld, is nu nog onzeker.