Trump blies aanvallen op Iran af na horen mogelijk dodental

Er was grote verdeeldheid over de vraag of Amerika moest terugslaan, schrijft The New York Times. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, nationaal veiligheidsadviseur Bolton en CIA-directeur Haspel waren voor een militaire reactie, maar topfunctionarissen van het Pentagon vreesden dat een aanval tot een verdere escalatie zou leiden en dat daardoor Amerikaanse troepen in de regio in gevaar zouden komen.

Leiders van het Congres werden ook ingelicht over de mogelijke aanval. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi drong er bij de president op aan om de situatie te deƫscaleren. De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, is bang dat Trump en zijn regering "een oorlog in stuntelen".

Grote fout

Gisteravond zei Trump nog op de vraag van journalisten of er een Amerikaans antwoord kwam op het neerhalen van de drone: "Jullie komen er snel genoeg achter." Daarvoor twitterde hij nog dat Iran "een heel grote fout heeft gemaakt".

De spanning tussen de VS en Iran is sinds vorig jaar toegenomen, toen Trump de nucleaire deal met Iran uit 2015 opzegde en het land sancties oplegde. De afgelopen weken liep het conflict verder op, onder andere na aanvallen op olietankers.