Nieuwe demonstratie Hongkong: wegen geblokkeerd en politiebureau omsingeld

Joshua Wong, een van de leiders van de 'paraplubeweging' uit 2014, is ook bij de betoging. Begin dit jaar kreeg hij drie maanden cel voor zijn rol in de protesten van toen, maar afgelopen maandag werd hij vervroegd vrijgelaten. Hij eist antwoorden van de politiechef over het hardhandig neerslaan van het protest van vorig weekend.

Agenten hadden traangas, rubberkogels en bean bag rounds, een soort munitie die een flinke klap uitdeelt, ingezet tegen de betogers. Ook werden de ongewapende activisten geslagen met wapenstokken. "We eisen excuses van de politie", zegt Wong.