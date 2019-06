Twee doden bij ongeluk met sportvliegtuigjes in Noord-Brabant

Bij Willemstad in Noord-Brabant zijn twee inzittenden van een sportvliegtuigje om het leven gekomen. Hun toestel was in de lucht tegen een ander sportvliegtuigje gebotst en beide toestellen moesten een noodlanding maken.

Het ene toestel kwam veilig aan de grond, het andere vliegtuigje crashte. In elk vliegtuigje zaten twee mensen. Volgens persbureau ANP staan de vier bekend als ervaren vliegers, die gingen formatievliegen.

Beelden van de hulpdiensten bij het gecrashte vliegtuigje: