Sportvliegtuigje gecrasht na ongeluk met ander vliegtuigje in Noord-Brabant

Bij Willemstad in Noord-Brabant is een sportvliegtuig neergestort na een ongeluk waarbij ook een ander sportvliegtuigje betrokken was. Het andere vliegtuigje heeft een noodlanding gemaakt in een weiland.

In beide toestellen zaten volgens Omroep Brabant twee mensen. De inzittenden van het vliegtuigje dat een noodlanding maakte, zouden ongedeerd zijn.

Over de toestand van de inzittenden van het neergestorte toestel is nog niets bekend. Omstanders zeggen dat het vliegtuigje op zijn kop aan de rand van een weiland ligt.

De twee vliegtuigjes zijn vanochtend rond 10.00 uur opgestegen vanaf Breda International Airport. De krant BN/DeStem meldt dat het Cessna-toestel op weg was naar Rotterdam en bij Willemstad, ten noordwesten van Breda, plotseling van richting veranderde.

Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.