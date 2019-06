Vijf Rotterdammers niet langer verdacht van terrorisme

Vijf mannen uit Rotterdam die in december 2018 werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf, zijn geen verdachten meer. Volgens het Openbaar Ministerie is er te weinig bewijs voor verdere vervolging.

Op 29 december 2018 werden vier mannen opgepakt in Rotterdam. Later werd in de Duitse stad Mainz nog een vijfde verdachte gearresteerd. Twee werden kort na hun arrestatie vrijgelaten, de drie anderen kwamen in januari vrij. De mannen bleven nog wel verdachten.

De politie kreeg destijds aanwijzingen dat de mannen mogelijk tijdens de jaarwisseling iets van plan waren. Ook zouden ze wapens hebben gehad. De man die in Mainz werd aangehouden woonde in Rotterdam, maar was op bezoek bij een neef in Duitsland.

Meteen na de arrestaties eind vorig jaar werden de huizen van de mannen doorzocht. Daarna zijn de vijf gehoord en zijn hun gegevensdragers (bijvoorbeeld laptops, smartphones, usb-sticks red.) onderzocht. Na dit onderzoek heeft het OM geconcludeerd dat er te weinig bewijs is.