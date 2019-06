Studente Myrna omgekomen tijdens reis in Vietnam

De 24-jarige studente Myrna Reinhard uit Nijmegen is deze week om het leven gekomen in Vietnam. Ze is waarschijnlijk geëlektrocuteerd toen ze een douche nam in een hostel in de Vietnamese kustplaats Hoi An, waar veel backpackers verblijven. Myrna was op reis in Azië.

Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een noodlottig ongeval. "We staan in contact met de familie van de omgekomen vrouw en bieden hulp waar nodig", zo zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Actief en enorm geliefd

Myrna Reinhard was masterstudente geneeskunde in Nijmegen en een geliefd lid van studentenvereniging Ovum Novum.

'Myrna was lief, betrokken en zette zichzelf altijd in voor een beter studentenleven voor Nijmegen en heel Nederland. Met haar mooie lach stal ze ieders harten en haar plotselinge overlijden laat een grote leegte achter", zo is te lezen op de site van de vereniging.