30 doden bij explosie en brand in luciferfabriek Indonesië

Bij een grote brand in een luciferfabriek in Indonesië zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. Het vuur ontstond rond het middaguur in de stad Binjai op het eiland Sumatra. Onder de slachtoffers zijn ten minste drie kinderen.

Getuigen zeggen dat er een explosie was in het gebouw, dat daarna vrijwel volledig uitbrandde. Het duurde twee uur voordat de brandweer het vuur onder controle had. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de autoriteiten is het moeilijk de verkoolde lichamen te identificeren.

In Indonesië kosten branden vaker aan veel mensen het leven, omdat de veiligheidsvoorschriften er niet goed worden nageleefd. In 2017 kwamen 46 mensen om bij een brand in een vuurwerkfabriek net buiten Jakarta.