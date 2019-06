Opgepakte locoburgemeester Diemen had vermoedelijk drugs bij zich

De Diemense wethouder die gisteren werd gearresteerd op het Waterlooplein in Amsterdam, had waarschijnlijk drugs bij zich. Volgens de politie zaten in zijn rugzak een flesje met vermoedelijk GHB en twee zakjes met vermoedelijk wiet.

GroenLinks-wethouder en locoburgemeester Jorrit Nuijens werd gisteren opgepakt nadat hij zich had misdragen op een terras. Hij schreeuwde en gooide een glas kapot.

Spugen

Toen agenten hem aanspraken op zijn gedrag en hem vroegen te vertrekken, weigerde hij dit. Daarna werd Nuijens aangehouden voor verstoring van de openbare orde. Hij verzette zich daarbij hevig.

Nadat hij naar het politiebureau was gebracht, spuugde Nuijens daar een agent in het gezicht. Twee agenten hebben tegen hem aangifte gedaan.

De wethouder is door de politie verhoord en kort na middernacht weer vrijgelaten. Het flesje en de zakjes met vermoedelijk drugs erin zijn in beslag genomen.

Raadslid

Nuijens is sinds vorig jaar locoburgemeester en wethouder Werk en Inkomen in Diemen. Daarvoor was hij namens GroenLinks raadslid in Amsterdam.