Zoektocht naar vermiste Belgische backpacker in Australië gestaakt

De zoektocht naar de 18-jarige Belgische backpacker Théo Hayez, die vermist wordt in Australië, is gestaakt. Dit weekend wordt er niet meer verder gezocht, zegt de politie. Of de zoektocht maandag wordt hervat, is nog niet duidelijk.

Hayez werd op de avond van 31 mei voor het laatst gezien bij een bar in Byron Bay, aan de oostkust van Australië. Op beveiligingscamera's is te zien dat hij richting zijn hostel loopt, maar daar is hij nooit aangekomen. Het hostel schakelde de politie in omdat ze Hayez een paar dagen niet hadden gezien en hij niet had uitgecheckt.

De politie heeft drie weken lang onder meer met duikers, speurhonden en drones naar de backpacker gezocht. Een woordvoerder zei deze week verbijsterd te zijn over de vermissing, omdat er geen enkele verklaring voor lijkt te zijn.