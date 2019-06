Haagse messteker Malek F. voor de rechter

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is de inhoudelijke behandeling begonnen van de rechtszaak tegen de man die op 5 mei vorig jaar in Den Haag op straat drie mensen neerstak. De 32-jarige Malek F. staat terecht voor drie pogingen tot moord met terroristisch oogmerk.

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit afgeluisterde gesprekken dat de Syrische vluchteling een extremistisch motief had. Hij zou hebben gezegd dat hij "ongelovigen af wilde slachten" en zou om persoonlijke redenen zijn geradicaliseerd.

De advocaat van F. bestrijdt dat. Hij zegt dat zijn cliënt psychische problemen had ten tijde van de afgeluisterde gesprekken. Hij zou zijn doorgedraaid nadat zijn vader was verdronken bij een poging Europa te bereiken.

Ontoerekeningsvatbaar

Gedragsdeskundigen die F. onderzochten, zeggen dat hij geheel ontoerekeningsvatbaar is. Ze stellen dat de kans op herhaling groot is en vinden dat hij behandeld moet worden op een afdeling voor patiënten met psychotische stoornissen.

De verwachting is dat het Openbaar Ministerie maandag met een eis komt. Op 12 juli doet de rechter uitspraak.