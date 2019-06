Tussen Schiphol en Utrecht Centraal rijden in beide richtingen minder treinen. De oorzaak is een wisselstoring bij Amsterdam Bijlmer Arena. De storing is verholpen, maar de problemen nog niet.

Rond 06.00 uur kwam de melding van de storing. Het treinverkeer werd een uur later weer opgestart. De treinen rijden weer normaal rond 08.30 uur.