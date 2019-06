Wekdienst 21/6: tweede poging Elfstedenzwemtocht en Malek F. voor de rechter

Ander nieuws uit de nacht:

In 2018 heeft Nederland voor het eerst 100 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is een stijging van 3 miljard euro ten opzichte van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen mogen voorlopig niet in een deel van het Iraanse luchtruim vliegen. Aanleiding is de Amerikaanse drone die gisteren zou zijn neergehaald door de Iraanse Revolutionaire Garde.

Het lukt de landbouwsector in Nederland onvoldoende om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dit vormt onder andere een bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater.

En dan nog even dit:

De Nederlandse voetbalvrouwen plaatsten zich gisteren als groepswinnaar voor de achtste finales van het WK. In Reims won Oranje met 2-1 van Canada. In de 54ste minuut kopte Anouk Dekker Nederland op voorsprong. In de 75ste minuut kwam daar een doelpunt bij van Lineth Beerensteyn.

Een derde doelpunt kwam er bijna door een bijzondere actie van Vivianne Miedema. Ze deed een zogenoemde 'Van Basten tegen Engeland in 1988'. Bekijk hier de beelden: