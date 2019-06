Tot 4 jaar cel geëist voor hulp bij mestfraude

Mestfraude, hoe zit dat?

Boeren mogen niet alle mest van hun dieren op het land uitrijden. De mest bevat fosfaten en stikstof. Een overschot van deze stoffen is niet goed voor de grond en vervuilt het grondwater. Daarom moet een deel van de mest volgens de regels worden afgevoerd en dat kost de veehouders veel geld.

In 2017 kwam aan het licht dat veehouders met behulp van administratiekantoren, transporteurs en mestverwerkers fraude plegen. Op papier klopt de administratie, maar dat is het resultaat van 'creatief boekhouden'. De vrachtwagens reden in de praktijk leeg heen en weer.