Verloren portemonnees met veel cash worden sneller teruggebracht

Stel: je vindt een portemonnee. Neem je dan contact op met de eigenaar om hem die terug te geven? Of houd je het eventuele geld liever zelf? Uit nieuw onderzoek blijkt dat de kans op het eerste scenario het grootst is, vooral als er veel geld in de portemonnee zit.

De wetenschappers die betrokken waren bij het onderzoek, dat vandaag in Science is gepubliceerd, wilden kijken of financiële prikkels invloed hebben op hoe eerlijk mensen zijn. Ofwel: zijn mensen nog steeds eerlijk als ze ook gemakkelijk geld kunnen verdienen?

17.000 portemonnees

De onderzoekers lieten meer dan 17.000 portemonnees achter in 40 verschillende landen. Niet op straat, nee: ze brachten de portefeuilles als 'gevonden' naar politiebureaus, banken, musea, postkantoren, hotels en andere openbare instanties die veel mensen beschouwen als plekken waar je gevonden voorwerpen kunt afleveren.

Alle portemonnees zagen er hetzelfde uit - als een soort doorzichtige visitekaartjeshouder - en bevatten een sleutel, een boodschappenlijstje en visitekaartjes met daarop de naam van de zogenaamde eigenaar. Soms zat er ook geld bij, soms niet.

Wat bleek: de portemonnees mét geld kwamen vaker bij de 'eigenaar' terecht dan die zonder. En daarbij geldt: hoe hoger het geldbedrag, hoe groter de kans dat de portefeuille zijn weg naar de rechtmatige eigenaar vindt.

Psychologische druk

Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat mensen zichzelf niet graag zien als dief. Dat gevoel brengt namelijk psychologische druk met zich mee, zeggen ze. En die druk weegt blijkbaar zwaarder dan de economische voordelen van het houden van een dikke portemonnee.

Overigens zijn de verschillen tussen de 40 onderzochte landen vrij groot. Als je je portemonnee kwijtraakt, kan dat je volgens dit onderzoek het beste overkomen in Zwitserland, Nederland of Scandinavië. Zo'n 70 procent van de portemonnees, zowel mét als zonder cash, komt daar weer bij de eigenaar terecht.

In Peru, Marokko en China ben je minder goed af. In China werd bij maar iets meer dan 20 procent van de gevonden portemonnees contact gezocht met de eigenaar. Zat er geen geld in, dan schoot dat percentage zelfs onder de 10 procent.