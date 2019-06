Enorme belangstelling voor gratis meningokokkenprik in Amsterdam

In Amsterdam was veel belangstelling voor de gratis meningokokkenprikken die de GGD vanavond uitdeelde in de RAI. Voor het conferentiecentrum stond een enorme rij.

De GGD nodigde 25.000 jongeren tussen de 14 en 18 jaar uit om een prik tegen alle meningokokkentypes op te halen. Het vaccin, wat normaal ongeveer 60 tot 80 euro kost, was gratis. Een van de aanwezigen zegt een uur in de rij te hebben gestaan, schrijven NH Nieuws en AT5.

Veel jongeren zouden door de rij zijn afgeschrikt en zonder prik weer zijn vertrokken. Er wordt ook geklaagd over slechte begeleiding, waardoor er in de rij veel gedrongen werd.

Ernstige infectieziekte

Meningokokkenziekte komt de laatste jaren steeds meer voor onder jongeren. Het is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Er zijn verschillende meningokokkentypes.

De infectie kan leiden tot bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, gevolgd door shock. Die is vaak dodelijk.

Omdat jongeren een grote rol spelen bij het verspreiden van de bacterie, worden ook 14-jarigen gevaccineerd tegen de typen A, C, W en Y. Vorig jaar en dit jaar krijgen in totaal een miljoen jongeren eenmalig deze vaccinatie.

Eerder dit jaar overleed onder andere een scholiere uit Gouda aan de meningokokkenziekte. Jaarlijks krijgen 140 mensen de ziekte, van wie er ongeveer 20 overlijden.