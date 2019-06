Succesvolle eerste beursdag voor chatdienst Slack

Het beursdebuut van de Amerikaanse chatdienst Slack is een succes geworden. De beurswaarde van het bedrijf steeg in de loop van de dag met zo'n 50 procent. Het aandeel van de chatdienst, die vooral bekend is bij zakelijke gebruikers, is momenteel rond de 39 dollar waard.

Het bedrijf heeft gekozen voor een directe notering op de Amerikaanse beurs. Dit betekent dat er geen nieuwe aandelen worden vrijgegeven, maar dat bestaande aandelen voortaan op de beurs verhandelbaar zijn.

Om deze reden had Slack geen uitgifteprijs voor een aandeel. Wel was er een richtprijs van 26 dollar, maar de prijs per aandeel steeg dus de eerste handelsdag dus flink. De chatdienst heeft nu een beurswaarde van ruim 21 miljard dollar. Experts gingen in de eerste instantie uit van zo'n 16 à 17 miljard dollar.