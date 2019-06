Aan tafel bij de EU-top? Mobieltjes uit

Telefoon inleveren en dan pas aan tafel. Het protocol op de EU-top is streng. De leiders mogen vanavond tijdens het diner, waar gesproken wordt over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, geen smartphone in de buurt hebben. Voor de zekerheid wordt het signaal in de vergaderzaal sterk verstoord.

Ook buiten de zaal is het niet mogelijk om te bellen. Pas na een kleine wandeling pikt de telefoon het netwerk weer op en kunnen er weer berichten worden verstuurd.

Doorbraak forceren

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, wil namelijk voorkomen dat er vanuit de vergaderzaal wordt gelekt. Hij weet dat de leiders gek zijn op hun mobiele telefoons en er vaak een sport van maken om als eerste op Twitter te berichten dat de top klaar is.

Maar via het mobieltje wordt er ook vaak overlegd met medewerkers. Diplomaten in Brussel vinden de smartphone-blokkade dan ook een minder goed idee. Ze blijven graag op de hoogte en geven via sms'jes of appjes gevraagd en ongevraagd advies.

Maar nu moeten de EU-leiders het zelf doen. En dat is precies de bedoeling van Tusk. Hij wil een doorbraak forceren, want de procedure zit muurvast.

Patstelling

Zowat elke politieke familie heeft zich ingegraven rondom de eigen kandidaat-voorzitter. De christendemocraten steunen de Duitser Manfred Weber. De sociaaldemocraten staan pal achter de Nederlander Frans Timmermans en de liberalen hebben de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager.

Vandaag verklaarden de fractievoorzitters van de sociaaldemocraten en liberalen in het Europees Parlement nog dat ze onder geen beding Weber zouden steunen als hij wordt voorgedragen.