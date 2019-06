Bruins enthousiast over WK voor vrouwen in Nederland: 'Een heel mooi idee'

Minister Bruins (Sport) ziet het wel zitten om het WK voetbal voor vrouwen van 2027 naar Nederland te halen. Dat zei hij in Reims voor de camera van de NOS. Bruins is in de Franse stad voor het laatste groepsduel op het WK van Nederland tegen Canada.

Hij noemt een WK in Nederland vanwege de groeiende populariteit van vrouwenvoetbal "een heel mooi idee". Volgens hem is de Tweede Kamer net zo enthousiast. "Er is zelfs al een motie aangenomen om het idee te steunen."

In 2017 organiseerde Nederland het EK voor vrouwen. Dat toernooi werd door Nederland zelf gewonnen en gaf een enorme boost aan de populariteit van vrouwenvoetbal.

KNVB al langer enthousiast

Het WK voor vrouwen wordt sinds 1991 georganiseerd. De editie in Frankrijk is de achtste. Voetbalbond KNVB aast al langer op een WK voor Nederland. Met het enthousiasme van Bruins groeit de kans op een serieuze poging het toernooi naar Nederland te halen.

Daar is onder meer geld voor nodig. Het EK in 2017, dat Nederland zo'n 12 miljoen euro kostte, kreeg 2,5 miljoen euro aan overheidssubsidie.

Maar een WK is groter en duurder. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe is Frankrijk tussen de 60 en 70 miljoen euro kwijt aan het huidige WK.

Overheidsgeld

Bruins vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over wat de Nederlandse overheid eventueel zou bijdragen aan het toernooi. "De biedingsprocedure is nog niet eens gestart", zegt hij.

"Maar al die aandacht voor vrouwenvoetbal geeft een enorme boost aan vrouwen en meisjes om te gaan voetballen. Als je met zo'n WK dan een stip op de horizon kan zetten, moet je daar gewoon steun aan geven. Ook financieel", aldus Bruins.