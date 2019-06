Bijna duizend agenten op de been in Barcelona bij grote anti-drugsactie

Volgens correspondent Rop Zoutberg zijn er al langere tijd grote problemen in de wijk om tal van redenen. "Het massatoerisme, de komst van Airbnb, het verdwijnen van de oorspronkelijke bewoners, de toename van minderjarige migranten die op straat leven en de stijging van het aantal drugspanden die met name gebruikt worden voor heroïne", legt hij uit.

300 berovingen per dag

"Er zijn hier 300 kleine berovingen per dag, maar er vinden ook grotere misdrijven plaats, zoals moordpogingen of verkrachtingen", zegt hij.

De actie van vandaag richtte zich op de Pakistaanse drugsbendes die de wijk nu controleren. In oktober was er ook al een grote politieactie. Toen werden voornamelijk Dominicaanse drugshandelaren opgepakt. De Pakistanen zijn in dat gat gesprongen en hebben de leegstaande drugspanden in bezit genomen.

Er is vaak veel kritiek op het optreden van de politie in de wijk. Zo zouden de Catalaanse en nationale agenten langs elkaar heen werken. Opvallend was dat zij bij deze actie nadrukkelijk samen optrokken.