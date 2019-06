Grote brand bij recyclingbedrijf Nijmegen

De brand is onder controle, maar het nablussen zal nog enkele uren duren. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de brand.

"De aandacht gaat nu echt uit naar uit blussen", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Gelderland. "Pas daarna gaan we onderzoeken wat de aanleiding is voor de brand."

Volgens de Veiligheidsregio vormt de rook geen direct gevaar voor de gezondheid.