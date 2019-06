Bloedhete dagen in aantocht, zondag zomers en rond de 25 graden

Het wordt na dit weekend bijzonder warm. Zondag wordt het naar verwachting zomers warm met een temperatuur van rond de 25 graden. Na het weekend wordt het op veel plaatsen tropisch warm, in het zuidoosten mogelijk meer dan 35 graden. Dinsdag en woensdag worden de warmste dagen.

Daarbij is het ook zonnig met weinig kans op buien. Als er wel een lokale bui ontstaat, is dat wel meteen een onweersbui.

De hoge temperaturen zijn niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Meestal is de eerste dag rond de 30 graden omstreeks 12 juni, maar soms ook al in mei. De eerste tropische dag (warmer dan 30 graden) dit jaar was op 2 juni.

Morgen start zonnig, maar later ontstaan er wel stapelwolken. Lokaal komt een enkele bui tot ontwikkeling. Het wordt niet warmer dan 18 tot 21 graden. Zaterdag wordt het 20 tot 24 graden.