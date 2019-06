Waarom blijven de lonen achter? 'Arbeid wordt minder waard'

'Lonen dalen eigenlijk nooit'

Het is voor werkgevers ook goed als de lonen stijgen, want dat betekent dat mensen meer kunnen uitgeven. Maar werkgevers hebben redenen om de lonen niet sterk te laten stijgen. "Lonen dalen eigenlijk nooit", vertelt Bas van der Klaauw, arbeidseconoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Als er een sterke loonstijging komt, zitten werkgevers daar jarenlang aan vast." Tijdens de crisis zijn de lonen bijvoorbeeld nauwelijks gedaald.

Ook als het economisch goed gaat, vormt dat een risico. "Je weet namelijk niet wanneer er een volgende recessie komt, en als je dan vastzit aan hoge lonen kan je serieus in de problemen komen", zegt Van der Klaauw. Volgens Wilthagen komt daarbij dat het investeringsklimaat nu ook onzeker is. "Het protectionisme van Trump en de brexit zijn redenen voor bedrijven om op te passen met blijvende loonstijgingen."

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de huidige stijging van contractlonen van grofweg 3 procent al erg mooi, zo liet de voorzitter Hans de Boer in het NOS Radio 1 Journaal weten. Wel ziet hij dat de koopkracht niet voldoende mee stijgt, maar dat komt volgens hem doordat de lasten voor zowel burgers als bedrijven toenemen. Daarvoor wijst hij naar de overheid.

Organisatiegraad van de vakbond

Het verschilt ook per sector hoe succesvol de cao-onderhandelingen zijn, en hoe hard de lonen stijgen. "In de ICT-sector bijvoorbeeld, zijn weinig mensen lid van een vakbond", vertelt bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie Aukje Nauta. Zij doet onderzoek naar arbeidsrelaties en onderhandelingen. "Daar worden onderhandelingen soms gedaan door de ondernemingsraad, die ook de belangen van de werkgever voor ogen heeft. Dat maakt het lastig om forse loonstijgingen af te dwingen."

Vakbond FNV zegt dat het ook per sector verschilt hoe succesvol de onderhandelingen zijn "Waar wij sterk vertegenwoordigd zijn en waar een grote actiebereidheid is, zoals in de schoonmaak en metaal, hebben we cao's afgesloten waar we tevreden mee zijn." Op plekken waar de organisatiegraad lager is, is het lastiger om een vuist te maken, zegt de vakbond.

Minder geld naar werknemers

Al deze factoren zorgen ervoor dat van het geld dat wordt verdiend in het Nederlandse bedrijfsleven in de jaren na de crisis minder geld is gegaan naar het loon van werknemers. Van elke euro die er in 2017 werd verdiend in Nederland, de zogeheten arbeindsinkomensquote, ging er 73,4 cent naar lonen. In 2003 was dat nog 75,5 cent. Wel verwacht het CPB dat dit percentage komende tijd weer gaat toenemen.