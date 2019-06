Gewonde bij steekpartij op school in Rotterdam

Op een middelbare school in Rotterdam is een jongen neergestoken bij een vechtpartij. Volgens de politie was hij na het incident nog aanspreekbaar, maar is hij wel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Agenten zijn nog op zoek naar de dader. Op de school is een onderzoek gestart.

De steekpartij vond plaats op een locatie van het Wartburg College in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander. Op de bewuste school zitten zo'n 900 leerlingen, valt te lezen op de website van de scholengemeenschap.