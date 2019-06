Ondergrondse Nachtwacht van houtskool hersteld

In de grotten van Maastricht wordt deze week de laatste hand gelegd aan de restauratie van een honderd jaar oude replica van de Nachtwacht. Een houtskooltekening, gemaakt door Jules Sondeijker.

De imitatie van Rembrandt's beroemdste werk is begin twintigste eeuw aangebracht op een mergelwand in het grottenstelsel onder de Sint Pietersberg. Het is later zwaar beschadigd geraakt, onder meer door toeristen die hun naam erin hebben gekrast.

"In de jaren 70 stond de groeve open en toen zijn veel kunstwerken heel erg beschadigd," vertelt Jean Jacques Spuisers. Hij is gids in de grotten en een familielid van Sondeijker. "Er zaten dikke krassen in de mergel."