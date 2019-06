Defensiepersoneel fotoshopte materiaal uit WO II en bracht Hitlergroet

Het ministerie van Defensie neemt maatregelen tegen vijf studenten en een kaderlid van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Staatssecretaris Visser meldt aan de Tweede Kamer dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Eind vorig jaar schreef de staatssecretaris al aan de Kamer dat ze naar aanleiding van signalen verschillende onderzoeken liet instellen. Die zijn nu klaar.

Volgens de staatssecretaris hebben de betrokkenen de normen ernstig overtreden. De onderzoekers hebben vastgesteld dat in een WhatsApp-groep van een klas van de NLDA afbeeldingen zijn gedeeld van "kwetsende en beledigende aard". Volgens de commissie zijn defensiemedewerkers op "volstrekt onaanvaardbare wijze" afgebeeld en is ook gebruik gemaakt van gefotoshopt historisch fotomateriaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Harde humor

Mensen die door de onderzoekers zijn gehoord hebben het gebruik van de afbeeldingen verklaard als een bepaalde vorm van harde humor. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de betrokkenen affiniteit hadden met het nationaal-socialistische gedachtegoed.

Een tweede onderzoek heeft uitgewezen dat een leidinggevende bij de NLDA ongepaste relaties is aangegaan met studenten.

Er is ook nog onderzoek gedaan naar ontoelaatbare uitingen bij een eenheid van de Luchtmobiele Brigade. Daaruit kwam naar voren dat binnen het betrokken onderdeel incidenteel de Hitlergroet is gebracht, maar door wie en wanneer weet de commissie niet. Visser noemt het brengen van de Hitlergroet in welke situatie dan ook volstrekt onaanvaardbaar.

Cultuur van elkaar aanspreken

Visser schrijft aan de Kamer dat de bestaande gedragsnormen strakker zullen worden gehandhaafd, dat ze herhaling wil voorkomen en dat er diverse gesprekken worden gevoerd over normbesef. De staatssecretaris wil een cultuur waarin studenten en leidinggevenden elkaar veilig kunnen aanspreken op ongewenst gedrag.

Welke maatregelen er precies tegen de betrokkenen worden genomen, is nog niet duidelijk, maar volgens Visser zullen ze "passend" zijn. Wel is al bekend dat de man die ongepaste relaties is aangegaan, is geschorst.