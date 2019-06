Fietsers treffen mitrailleur aan op fietspad bij Lauwersoog

Twee fietsers zijn op een fietspad langs een militair oefenterrein bij Lauwersoog op een mitrailleur gestuit. Het leek erop dat het wapen bij een oefening onbeheerd was achtergelaten. Defensie ontkent en zegt dat een toezichthouder het wapen in het oog had.

De twee waren aan het fietsen langs militair oefenterrein Marnewaard toen ze de mitrailleur zagen staan, meldt RTV Noord. Ze maakten foto's en stapten weer op. Nadien meldden ze hun 'vondst' bij de wachtcommandant van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het nabijgelegen Zoutkamp.

Wapens onmiddellijk achterlaten

Navraag bij Defensie leert dat de mitrailleur niet zomaar werd achtergelaten op het fietspad. Het wapen maakte deel uit van een oefening. Door mariniers in opleiding worden regelmatig scenario's geoefend waarbij alle wapens onmiddellijk moeten worden achter gelaten. Dit was zo'n oefening, stelt een woordvoerder. Hij wijst erop dat een toezichthouder tijdens zo'n oefening de aanwezige wapens altijd in de gaten houdt.

In dit geval zou de toezichthouder ook de fietsers hebben gezien. "Hij heeft die situatie toen ingeschat en niet gehandeld. De fietsers stapten namelijk al snel weer op hun fiets om verder te gaan", aldus de woordvoerder.

Dit is onvoorstelbaar

Een van de fietsers die de vondst deed reageert verbaasd bij een lokale nieuwswebsite. "Dit is onvoorstelbaar, ook al was er een oefening gaande", zegt hij.

Langs en door het militair oefenterrein Marnewaard loopt een heel netwerk van fiets- en wandelpaden. Soms wordt het hele terrein uit veiligheidsoverwegingen afgesloten bij een oefening. In dit geval was dat niet nodig, zegt de woordvoerder. "We maken bij oefeningen elke keer een afweging van de risico's. De mitrailleur is echt, maar er werd geschoten met oefenmunitie."