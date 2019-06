Ruim 900 dode varkens in Winterswijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vanochtend in een schuur in Winterswijk ruim 900 dode varkens aangetroffen. Dat gebeurde na een tip. De kadavers worden nu geruimd.

De NVWA stelt een strafrechtelijk onderzoek in, meldt Omroep Gelderland. Dat duidt op een misdrijf. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

"We kijken naar de omstandigheden en onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren. We werken daarbij nauw samen met de politie", zegt een woordvoerder van de NVWA bij de lokale omroep Regio8.

Hoelang het onderzoek in beslag neemt, is niet duidelijk. "Het moet heel zorgvuldig gebeuren en dat kost tijd, dus ik weet niet of dat een week, een maand of nog langer duurt."

De politie zegt de NVWA te hebben ondersteund vanochtend, maar laat de woordvoering aan de NVWA.