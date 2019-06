EU-top over functies: wordt het een bloedbad of bloedeloos?

Extra top

Dat compromis moet dan wel goedgekeurd worden door alle leiders tijdens een extra top. De enige mogelijkheid is om die top in de avonduren van zondag 30 juni te houden, omdat de Osaka-gangers niet voor die tijd in de EU terug zijn. Wellicht kan er op maandag 1 juli ook nog een bijeenkomst worden gehouden, omdat het Europees Parlement pas op 2 juli gaat vergaderen.

In dit scenario zijn alle namen mogelijk, omdat de leiders er dan niet in zijn geslaagd om of Weber of Timmermans te benoemen. Maar zelfs in dit scenario kan Timmermans alsnog als winnaar uit de bus komen.

Uitstel

Als ook dat niet lukt dan lopen de leiders kans dat het Europees Parlement de regie overneemt. Formeel moeten de EU-leiders een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie voordragen, waarna het parlement die voordracht moet goedkeuren. Maar het parlement kan ook zelf een kandidaat voordragen en zo de leiders voor het blok zetten.

In dit laatste geval zullen er nog heel wat extra vergaderingen in Brussel worden gehouden.

Voorlopig is het nog niet zover. Aan het eind van de middag begint de EU-top en rond een uur of acht als het diner begint is de start van de eerste ronde over die ene vraag: Wie wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie?