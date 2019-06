Sleutel voor graf Michiel de Ruyter ligt op studentenkamer

Jan Steinvoort, grootvader van Meuldijk, kocht het pand in Kralingen bijna vijftien jaar geleden. In het gebouw zat toen nog het Kralings Museum, met in de collectie allerlei voorwerpen die te maken hebben met Michiel de Ruyter (1607-1676). De collectie was bijeengebracht door Adrien Elias, een directe afstammeling van de zeeheld.

Opa Steinvoort was vooral geïnteresseerd in het pand. De inhoud bekoorde hem minder. "De volledige inboedel liet hij veilen, maar de sleutel hield hij", weet Meuldijk.

Proef op de som

Zijn grootvader is inmiddels overleden, maar de sleutel bleef in het pand liggen. Toch was Meuldijks interesse niet gelijk gewekt. Pas toen een vriend hem vroeg hoe echt 'dat ding' nu eigenlijk was, besloot hij contact op te nemen met de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De kerk waar De Ruyter begraven ligt ontving de Rotterdammer met open armen. Verrast leek men niet. "Kennelijk wisten ze daar dat er nog een exemplaar van de sleutel zou moeten zijn", vertelt Meuldijk. "Ze wisten alleen niet waar."

Opgelucht

"We werden gelijk naar de bewuste deur gebracht. Met een beetje wikken en draaien ging hij gewoon open. Toen stonden we bovenaan het graf van De Ruyter." Meuldijk beseft het nog niet helemaal. "Het is zo onwerkelijk en overweldigend."

Hoewel zijn opa nooit heeft geweten dat de sleutel écht paste, maakt dit de cirkel voor Meuldijk rond. "Ik voel me echt een beetje opgelucht: dat het mooie verhaal van mijn opa afgesloten is. En die sleutel? Die mocht ik gewoon houden. Een herinnering aan mijn opa, de kerk en zijn verhaal. Hij had gewoon gelijk!"