Nep-miljonair zet Amerikaanse tiener aan tot moord

Een Amerikaanse tiener heeft haar vriendin laten vermoorden omdat ze meende daar rijk mee te worden. Ze kreeg 9 miljoen dollar aangeboden door iemand die zich op internet voordeed als miljonair.

De 18-jarige Denali Brehmer uit Alaska was online in contact gekomen met de 21-jarige Darin Schilmiller uit de staat Indiana. Hij deed zich voor als rijk zakenman en zei haar te willen betalen om iemand te verkrachten en vermoorden.

Brehmer nam daarop een vriendin mee naar een natuurpad, waar ze haar vastbond en haar door een vriend liet vermoorden met een schot in het achterhoofd. Via Snapchat deelde ze daarvan beelden met de zogenaamde miljonair. Van verkrachting was geen sprake.

Gechanteerd

Het lichaam van het 19-jarige slachtoffer, CeeCee Hoffman, werd twee dagen later in een rivier gevonden. Brehmer kwam al snel in beeld als verdachte, waarna de politie de beelden van de moord vond.

Op de telefoon van de vrouw werd ook kinderporno gevonden. Schilmiller had Brehmer gechanteerd: als ze geen kinderen zou misbruiken, zou hij haar betrokkenheid bij de moord openbaar maken.

Naast Brehmer werden vier vrienden opgepakt die zouden hebben geholpen bij het misdrijf, evenals opdrachtgever Schilmiller. Elk van hen kan 99 jaar gevangenisstraf krijgen.

"Mijn dochter heeft dit niet verdiend. Ze wilde gewoon vrienden hebben", zei de vader van Hoffman tegen de pers. "Ik heb nu één doel: deze zes naar de hel helpen. Daarna kom ik pas toe aan mijn emoties."