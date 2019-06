Levenslang voor smokkelaars die 71 vluchtelingen lieten stikken

Vier mensensmokkelaars die verantwoordelijk zijn voor de dood van 71 vluchtelingen zijn in Hongarije tot levenslang veroordeeld. De zaak uit 2015 leidde internationaal tot ophef en wordt als een van de dieptepunten van de vluchtelingencrisis beschouwd.

De Afghaanse hoofdverdachte en zijn drie Bulgaarse handlangers brachten in 2015 59 mannen, 8 vrouwen en 4 kinderen in een afgesloten koelwagen over de Hongaars-Oostenrijkse grens. Onderweg probeerden de vluchtelingen met bonzen en schreeuwen de smokkelaars te waarschuwen dat ze stikten, maar dat werd genegeerd.