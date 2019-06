Ons eten komt overal vandaan en dat levert nieuwe gevaren op, zeggen onderzoekers

Er is te weinig zicht op bedreigingen voor de voedselveiligheid en de NVWA is niet toegerust om nieuwe gezondheidsrisico's te signaleren en ertegen op te treden. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in onderzoek naar aanleiding van de fipronil-affaire met eieren in de zomer van 2017. De OVV pleit voor een gestructureerde aanpak om gevaren voor de volksgezondheid te voorkomen.

Omdat de productie van eten mondiaal plaatsvindt, is het volgens de Onderzoeksraad moeilijker geworden om de risico's te beheersen. "Voedsel en grondstoffen komen van over de hele wereld en de handelsstromen zijn te complex om de risico's ervan te overzien", schrijft de organisatie.

Rauw eten

Ook brengt volgens de raad de trend van het eten van rauw en onbewerkt voedsel een risico met zich mee, omdat ziektekiemen niet worden vernietigd. Daarnaast speelt mee dat er steeds meer ouderen en chronisch zieken zijn, die kwetsbaarder zijn.

De OVV is kritisch op de daadkracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. "De NVWA heeft onvoldoende capaciteit, middelen en deskundigheid bij het toezicht, opsporing, risicobeoordeling en laboratoria om opkomende voedselveiligheidsrisico's in beeld te brengen", staat in het rapport.