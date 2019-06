Ondergelopen straten en ander leed door noodweer

Volgens het KNMI viel in De Bilt 40,9 millimeter water, ruim de helft van de normale hoeveelheid neerslag in een maand. Dat was vooral te merken in Nieuwegein. Op industrieterrein Laagraven zijn volgens de brandweer meerdere daken ingestort. Zo kwam bij de Gamma een deel van het dak naar beneden. Medewerkers konden op tijd wegkomen. Een ooggetuige zegt tegen RTV Utrecht dat er veel schade is. De bouwmarkt is vandaag dicht.

Appeltaart en soep

Veel evenementen gingen niet door of werden halverwege afgebroken. Zo kon de helft van de 250 deelnemers aan de Go4Funrun in Nieuwleusen het ren-parcours met obstakels niet afmaken. De avondvierdaagse in Nijverdal ging gisteravond niet door.

In Alkmaar waren de wandelaars van een seniorenvierdaagse 's ochtends bij een blauwe lucht en veel zon vertrokken. Maar al snel vielen hevige buien. In het centrum van Bergen maakten de deelnemers er het beste van met soep, appeltaart en muziek.

Blikseminslag

Het rommelde de hele dag. In Ossendrecht sloeg de bliksem in waardoor veertien militairen in opleiding gewond raakten. Door blikseminslag op het spoor reden er tijdelijk geen treinen tussen Venlo en Boxmeer.

In Deventer en omgeving vielen hagelstenen zo groot als euromunten. Op Twitter kwamen veel filmpjes en foto's voorbij. Hoe groot de schade is na het noodweer van gisteren is nog niet bekend.