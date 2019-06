Franse dj en producer Philippe Zdar overlijdt na val van dak

De Franse dj en producer Philippe Zdar (52) is omgekomen na een val van het dak van een gebouw in Parijs. Volgens zijn agent gaat het om een ongeluk en was hij uit het raam gevallen.

Zdar vormde in 1989 samen met Hubert Blanc-Francard het populaire duo Cassius. De twee werden gezien als pioniers van de Franse elektromuziek. Ook remixten ze nummers van groepen als Air en Daft Punk.

Philippe Cerboneschi (zoals Zdar echt heet) werkte gedurende zijn carrière samen met de Beastie Boys, Kanye West en Ghostface Killah van de Wu-Tang Clan.

Nieuw album

Cassius had net een nieuw album gemaakt, dat morgen wordt uitgebracht. Hun nieuwe single was twee dagen geleden online gezet.

Acht jaar geleden kwam ook al een Franse elektro- en hiphopproducer om het leven na een val van een dak. Dj Mehdi overleed in 2011 toen het glazen dak van zijn appartement instortte tijdens een feestje, drie andere mensen raakten gewond.

Mehdi stond net als Cassius onder contract bij Ed Banger Records, het platenlabel van de oud-manager van Daft Punk.