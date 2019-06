Mensen vaker met soa-klachten naar de huisarts

Het aantal mensen dat voor een consult over een seksueel overdraagbare aandoening naar de huisarts stapt, is met 9 procent toegenomen. Het gaat vooral om volwassenen die ouder zijn dan 25 jaar, blijkt uit een jaarlijks rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM).

Jongeren onder de 25 kunnen zich gratis laten testen bij een GGD. Het is niet duidelijk hoe het komt dat oudere mensen de huisarts vaker weten te vinden om een test te laten doen. Het aantal testen dat werd afgenomen bij de Centra Seksuele Gezondheid bij de GGD's is zo'n beetje gelijk gebleven.

De meest voorkomende soa is al jaren chlamydia en het percentage mensen dat bij de GGD's positief test is stabiel. Bij de huisartsen was wel een stijging te zien, van 36.600 naar 39.800 gevallen.

Homomannen

Gonorroe is verder gestegen: bij de GGD-centra was er een toename te zien van 9 procent in een jaar tijd. Dat komt vooral doordat meer homomannen zich hebben laten testen, zegt het RIVM.

Het aantal mensen dat besmet is met hiv neemt af. Volgens de laatste cijfers hebben 527 mensen te horen gekregen dat ze positief hadden getest, een jaar eerder waren dat er bijna honderd meer.