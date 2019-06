Nieuwspresentatoren klagen New Yorks tv-station aan

Minder uren

De vrouwen bleven in dienst maar moesten genoegen nemen met minder uren voor de camera en minder uren op de best bekeken uren van de dag. Behalve een nog onbekende schadevergoeding eisen ze hun oude baan terug. In een open brief zeggen ze dat ze veel steun hebben gekregen.

De eigenaar, Charter Communications, zegt dat de aanklacht geen grond heeft. De vijf hebben nog steeds een goedbetaalde baan voor de camera, aldus een woordvoerder.