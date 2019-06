Wekdienst 20/6: Wereldvluchtelingendag en laatste groepswedstrijd Oranje op WK voetbal

En dan nog even dit:

'De dood lijkt niet te passen in onze Instagram-samenleving', meent minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Daarom is het hoog tijd voor een goed gesprek over hoe mensen hun laatste levensfase willen doormaken, zegt hij in Trouw.

Om die reden start de overheid een voorlichtingscampagne, met onder meer een speciale website met praktische tips over bijvoorbeeld het schrijven van een wilsbeschikking.

"Ik zou willen dat mensen veel eerder nadenken over wat ze willen. Dat ze zich uitspreken over hoe ze willen worden ondersteund, in de laatste periode', zegt De Jonge.