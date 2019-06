Aanslag op honkbalster Ortiz was vergissing

De aanslag op honkballer David Ortiz lijkt een vergissing te zijn geweest. Volgens het Dominicaanse Openbaar Ministerie was niet hij het doelwit, maar een man die bij hem aan tafel zat.

Ortiz werd anderhalve week geleden neergeschoten op een terras in Santo Domingo. Hij werd geraakt in zijn rug en ligt nog altijd in het ziekenhuis nadat zijn galblaas en een deel van zijn darmen zijn verwijderd. Zijn toestand is inmiddels wel verbeterd.

Volgens de aanklager was het eigenlijke doelwit van de dader gelijk gekleed als Ortiz, wat tot de verwarring leidde. De advocaat van de opgepakte verdachte zegt dat zijn cliƫnt juist een fan is van de in de Dominicaanse Republiek geboren honkbalster.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Ortiz van dichtbij wordt neergeschoten: