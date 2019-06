Iran zegt Amerikaanse drone te hebben neergehaald, VS spreekt dat tegen

De Iraanse Revolutionaire Garde claimt een Amerikaanse drone te hebben neergehaald in de zuidelijke provincie Hormozgan. Volgens staatsmedia gaat het om een RQ-4 Global Hawk. De VS zegt dat er geen Amerikaans toestel in het Iraanse luchtruim actief was.

De Garde zegt dat het toestel is neergehaald toen de drone het Iraanse luchtruim binnenvloog ter hoogte van Dubai. Voor zover bekend zijn er door Iran nog geen beelden vrijgegeven van de neergehaalde drone. De RQ-4 kan ruim 30 uur op grote hoogte blijven om inlichtingen te verzamelen, volgens de fabrikant.

De spanningen tussen beide landen zijn de laatste tijd flink opgelopen. De Amerikanen beschuldigen Iran van meerdere aanvallen op tankers bij de Straat van Hormuz. Iran ontkent dat. Het land heeft last van zware sancties die de VS heeft ingesteld, onder meer op Iraanse olie, en spreekt van een economische oorlog.

De Verenigde Naties, de EU, Rusland en China hebben beide landen eerder opgeroepen tot maximale terughoudendheid om te voorkomen dat een incident uitloopt op een militaire confrontatie. Zowel de VS als Iran heeft meerdere keren gezegd daar niet op uit te zijn.