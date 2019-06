FBI pakt Syrische vluchteling op voor beramen aanslag op kerk

In de Amerikaanse stad Pittsburgh is een Syrische vluchteling opgepakt die van plan was om een aanslag te plegen op een kerk. Volgens de FBI wilde de 21-jarige man uit naam van IS een bom laten afgaan en hadden daarbij veel gewonden en doden kunnen vallen.

De verdachte was volgens de FBI bezig om de aanslag voor te bereiden. Zo kocht hij verschillende materialen die hij wilde gebruiken om een bom in elkaar te zetten. Ook gaf hij handleidingen voor het maken van een explosief aan iemand die hij aanzag voor een mede-strijder voor IS, maar die in werkelijkheid een FBI-medewerker was.

Videoboodschap

In mobiele berichten vroeg hij volgens de FBI ook om een wapen met geluidsdemper. Verder zou hij mogelijke vluchtroutes hebben uitgezocht op satellietbeelden van de omgeving van de kerk waar hij de aanslag wilde plegen.

De FBI meldt ook dat hij een videoboodschap heeft opgenomen waarin hij trouw zweert aan de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

De Syriƫr werd in 2016 als vluchteling toegelaten tot de Verenigde Staten. Volgens de FBI wilde hij met de explosie andere IS-aanhangers in de VS inspireren om ook aanslagen te plegen. Ook zou hij wraak willen nemen voor wat zijn IS-broeders in Nigeria is overkomen.