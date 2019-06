Amerikaanse centrale bank hint op renteverlaging in de toekomst

De Fed vindt op dit moment ingrepen om de waarde van de dollar te sturen onnodig en laat de rente dus ongemoeid. Dat heeft Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) verklaard, tot groot ongenoegen van president Trump. Wel hint Powell op een mogelijke renteverlaging in de nabije toekomst, omdat de inflatie wat lijkt terug te lopen.

De Amerikaanse president wil dat de rente omlaag gaat, zodat de dollar goedkoper wordt en de export wordt aangejaagd. Goederen zijn dan voor het buitenland relatief voordeliger om in te kopen.

Volgens het Amerikaanse persbureau Bloomberg heeft Trump eind vorig jaar zelfs laten onderzoeken of het mogelijk is om Powell uit zijn functie te zetten als hij een rente hanteert die Trump niet aanstaat. Dat zou hoogst ongebruikelijk zijn, omdat de politiek zich niet met het beleid van de centrale bank hoort te bemoeien.

Europa

Ondertussen lijkt de kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) binnenkort met maatregelen komt om de waarde van de euro op peil te houden sinds deze week een stuk groter.

ECB-president Mario Draghi benadrukte tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ECB in Portugal dat "verdere stimuleringsmaatregelen nodig zullen zijn" als er komende tijd op economisch vlak niets verbetert in Europa.

Wat die maatregelen precies zullen zijn, is niet zeker. Het lijkt erop dat Draghi ervoor zal kiezen om de rente toch verder te verlagen, wat lenen nog goedkoper zal maken. Eventueel zou hij er ook voor kunnen kiezen om weer staatsleningen op te kopen, aldus ING-econoom Carsten Brzeski.

'U-bocht'

Daarmee heeft de ECB echt een u-bocht gemaakt, aldus Brzeski. "Begin dit jaar was er nog discussie over het verhogen van de rente. Twee weken geleden ging de deur naar een verlaging tijdens een ECB-vergadering een klein beetje open en was de vraag: wat kan er gebeuren zodat de bank moet ingrijpen? Nu is de vraag: wat moet er gebeuren zodat de bank niet in hoeft te grijpen?"

Een grote kopzorg in de eurozone is de hardnekkig lage inflatie. De ECB wil dat de euro elk jaar gemiddeld tegen de 2 procent minder waard wordt, zodat mensen en bedrijven een kleine prikkel hebben om hun geld niet te lang op te potten maar juist uit te geven. Maar we blijven in Europa nu al heel lang ver onder die 2 procent.

De ECB heeft afgelopen jaren verschillende grote ingrepen gedaan om dat tij te keren. Zo heeft de centrale bank op grote schaal leningen opgekocht en de rente verlaagd, wat bedrijven moet stimuleren om meer geld de economie in te pompen. In theorie zou er daardoor meer vraag komen naar goederen en werk, zouden lonen kunnen stijgen en bedrijven de stijgende kosten willen terugverdienen door hun prijzen te verhogen. En als de prijzen stijgen is een euro minder waard en is er dus inflatie.

Aanhoudende onzekerheid

Maar het beleid van de ECB heeft dit onvoldoende voor elkaar gekregen. Aanhoudende onzekerheid over de internationale handelsoorlog en de Brexit blijven de Europese handelseconomie dwarszitten.

En de centrale bank heeft maar weinig opties over om nog verder in te kunnen grijpen. Dat zorgt ervoor dat het vertrouwen dat de ECB er de komende tijd wel in zal slagen om het cijfer op te krikken, afneemt. Met zijn toespraak hoopt Draghi dat vertrouwen enigszins terug te winnen.

Er zijn een paar dingen die de ECB kunnen weerhouden van een ingreep. Bijvoorbeeld sterke economische groeicijfers in Europa of meer vertrouwen van de industrie in de economie.

En de ogen zullen de komende tijd ook gericht zijn op de VS. Mochten de Amerikanen met de Chinezen een akkoord kunnen sluiten om de strijdbijl in de handelsoorlog te begraven, dan is de kans groter dat Draghi op zijn handen kan blijven zitten tot hij in oktober het stokje overdraagt aan zijn nog te benoemen opvolger.