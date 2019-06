GGD Utrecht onderzoekt gevolgen tramaanslag 24 Oktoberplein

De GGD in Utrecht gaat onderzoeken welke invloed de aanslag op het 24 Oktoberplein heeft gehad op mensen die er direct of indirect mee te maken hebben gehad. Meer dan zestig slachtoffers en omstanders is gevraagd of ze willen meewerken aan het onderzoek.

Bij de aanslag op 18 maart kwamen vier mensen om het leven. Meerdere mensen raakten gewond toen Gökmen T. schoten afvuurde in en rond een tram.

"De gemeente heeft bij dit soort incidenten de plicht om nazorg te geven", zegt directeur Publieke Gezondheid Nicolette Rigter tegen RTV Utrecht. "De GGD moet daarbij kijken hoe de hulpverlening is gegaan en hoe het mensen achteraf vergaat. De gemeente wil dit weten omdat ze zich betrokken voelt, maar ook omdat ze wil kijken of het goed genoeg gaat."

Onderzoek

De slachtoffers en omstanders zijn via het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp benaderd. Zij zijn per brief gevraagd of ze willen meewerken. Onderzoekers van de GGD komen ook langs. "We gaan een-op-een-interviews doen. Daarna gaan we ook kijken of mensen de zorg krijgen die ze ook echt nodig hebben", zegt Rigter. "Dit doen we onder meer door bij de huisarts gegevens op te vragen, als mensen daar toestemming voor geven."

Als tijdens het onderzoek blijkt dat mensen meer hulp nodig hebben, dan krijgen ze die ook, zegt Rigter.

Het onderzoek duurt ongeveer een jaar. De gegevens zijn ook belangrijk voor mogelijke incidenten in de toekomst. "We willen echt weten hoe het zit met deze groep, zodat een gemeente daar stappen in kan zetten en zich als een goede overheid kan gedragen", aldus Rigter.

Nazorg

De gemeente Utrecht, de GGD en andere instanties oefenen regelmatig met fictieve rampensituaties. Dat heeft volgens Rigter in de praktijk zijn vruchten afgeworpen, ook op 18 maart. "De eerste ambulance-eenheid was binnen een paar minuten ter plekke en we hadden ook heel snel drie mobiele medische teams in de lucht", vertelt ze. "Er waren ook binnen no time andere ambulance-eenheden die in de buurt klaarstonden."

Direct na de aanslag is de gemeente Utrecht een nazorgprogramma gestart. Zo hebben alle slachtoffers en hun naasten een familierechercheur gekregen en een casemanager van Slachtofferhulp. Ook voor alle betrokkenen was meteen na de aanslag slachtofferhulp geregeld.

Aangifte

T. heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag en dat hij alleen handelde. Meer dan tien mensen hebben aangifte tegen hem gedaan. Hem wordt meervoudige moord of doodslag met een terroristisch motief ten laste gelegd.

Op 1 juli komt de zaak voor het eerst voor de rechter. De inhoudelijke zaak volgt later.