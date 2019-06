Stewart uitgeschakeld in strijd om opvolging May

Rory Stewart is niet meer in de race om Theresa May op te volgen als leider van Britse Conservatieven en daarmee ook als premier. Bij een derde stemming over het partijleiderschap kreeg de huidige minister voor Internationale Ontwikkeling met 27 stemmen de minste steun. Er blijven nog vier kandidaten over.

Boris Johnson bouwde zijn voorsprong op de anderen verder uit. Hij kreeg het vertrouwen van 143 van de 313 Conservatieve Lagerhuisleden. Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt werd met 54 stemmen weer tweede, minister van Milieu Michael Gove (51 stemmen) derde en minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid (38) eindigde als vierde.

Stewart (46) leek juist bezig aan een opmars en zag bij de stemming van gisteren zijn steun verdubbelen. Hij kreeg gisteren 37 stemmen, vorige week waren dat er nog 19.

De oud-diplomaat staat bekend als de tegenhanger van hardline brexiteer Johnson. Hij riep op tot een compromis over de brexit en noemde de plannen van zijn rivalen onhaalbaar.

Twee kandidaten

Morgen blijven er na een vierde stemming twee kandidaten over. Zo'n 160.000 partijleden in het hele land bepalen vervolgens wie de opvolger wordt van May, die eerder deze maand opstapte na een reeks mislukte pogingen om haar brexitdeal met de Europese Unie door het Lagerhuis te krijgen. De uitslag wordt eind volgende maand verwacht.

Oud-burgemeester van Londen en ex-minister van Buitenlandse Zaken Johnson is de gedoodverfde winnaar. Hij staat bekend als fel criticus van May en blijft erop hameren dat het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten op 31 oktober, met of zonder deal.