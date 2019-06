Noodweer trekt over Nederland, veel avondvierdaagsen afgelast

Door het noodweer zijn op tal van plekken avondvierdaagsen afgelast. Voor veel organisaties was het weer te slecht om het wandelen door te laten gaan.

De avondvierdaagsen in Vianen, Leerdam, Zeist en IJsselstein van vanavond gingen niet door. In Leusden vertrokken de lopers wel maar moesten de tocht halverwege staken. De wandeltocht in Vianen ging in eerste instantie nog wel door. De lopers zouden een ingekorte route lopen maar het onweer gooide alsnog roet in het eten.

Ook in Gelderland wordt er op meerdere plekken door het verwachte noodweer vanavond niet gewandeld. Zo gaat de wandeling in Arnhem, Westervoort, Harderwijk, Elspeet niet door, meldt Omroep Gelderland. Ook in Elst en Lunteren is de etappe afgelast.

Voor het eerst in 70 jaar afgelast

Ook in Groningen zijn verschillende wandeltochten afgelast. In Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal zijn de wandeltochten afgelast. Voor Delfzijl is het de eerste keer in 70 jaar dat de avondvierdaagse niet doorgaat.

Bij de organisaties staat de veiligheid voorop en ze nemen het zekere voor het onzekere. "De bui ziet er rood uit op de radar en we weten niet precies wat erin zit", aldus de organisator in Winschoten tegen RTV Noord.

In het Drentse Hoogeveen besloot de gemeente dat de wandeltocht moest worden afgeblazen. "Heel jammer en zonde van alle voorbereidingen", zegt John Reinink van de organisatie tegen RTV Drenthe. "Met regen kun je nog best wandelen, dat heeft zelfs nog z'n charme. Maar onweer is gewoon veel te gevaarlijk. Dan raken de kinderen in paniek en dat willen we niet."