Activisten negeren rechter, houden boorplatform nog tegen

Activisten houden al elf dagen een boorplatform van BP voor de kust van Schotland tegen. Ze negeren een gerechtelijk verbod om te voorkomen dat het platform olievelden op zo'n 140 kilometer voor de Schotse kust bereikt.

Vorige week beklommen de activisten van milieuorganisatie Greenpeace het boorplatform. Met de inzet van het actieschip Artic Sunrise werd geprobeerd de reis van het platform zoveel mogelijk te traineren.

De milieuorganisatie wil niet dat er nog verder naar olie wordt geboord in de Noordzee. Volgens Greenpeace overtreedt BP met het nieuwe boorplatform de afspraken die zijn gemaakt in Parijs. Maar BP zegt zich wel degelijk te houden aan de klimaatafspraken.

In het gelijk gesteld

Volgens de oliemaatschappij brengen de activisten anderen en zichzelf in gevaar. BP werd vorige week in het gelijk gesteld door een rechter in Schotland.

De rechter bepaalde dat Greenpeace niet meer in de buurt mocht komen van het platform. Er is geen dwangsom opgelegd maar er zijn inmiddels wel elf activisten gearresteerd. Vijf van hen kwamen deze week op borgtocht vrij.