Franse oud-president Sarkozy moet nu echt voor de rechter verschijnen

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy moet terechtstaan voor corruptie. De laatste beroepen die hij had aangetekend om het proces te vermijden, zijn afgewezen door het Hof van Cassatie. Het is de eerste keer in de recente geschiedenis van de Franse republiek dat er een rechtszaak tegen een voormalig president wegens corruptie wordt aangespannen.

Het proces zal volgens Le Monde de komende maanden in Parijs plaatsvinden.

Sarkozy werd vorig jaar formeel in staat van beschuldiging gesteld vanwege pogingen om een rechter te beïnvloeden. Sarkozy zou, samen met zijn advocaat, de rechter in 2014 gevraagd hebben of hij vertrouwelijke informatie wilde doorspelen over een andere corruptiezaak tegen de oud-president. In die zaak werd Sarkozy later onschuldig verklaard.

Sarkozy bood de rechter in kwestie, Gilbert Azibert, een belangrijke functie aan in Monaco, in ruil voor informatie over het gerechtelijk onderzoek. Ook deze rechter en de advocaat van Sarkozy worden vervolgd.