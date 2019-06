Koningin Máxima lanceert Schuldenlab Almelo

Koningin Máxima heeft vanmiddag een initiatief voor schuldhulpverlening in Almelo gelanceerd. Met Schuldenlab Almelo wil die gemeente in totaal 375 gezinnen helpen om hun financiële problemen op te lossen.

Het Almelose initiatief is de eerste concrete uitwerking van de landelijke Stichting SchuldenlabNL, meldt RTV Oost. Die stichting is opgericht om mensen te helpen van schulden af te komen en ze weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie. Voor koningin Máxima is het project interessant omdat ze in binnen- en buitenland pleit voor het verlenen van microkredieten - het lenen van kleine geldbedragen aan mensen met financiële problemen.

Doorbraakmethode

Almelo bedacht de zogenoemde 'doorbraakmethode' om mensen met schulden te helpen. Hiermee wordt gericht hulp geboden aan kwetsbare gezinnen, die soms al geruime tijd kampen met een combinatie van uiteenlopende problemen. Het gaat daarbij niet alleen om financiële problemen, maar ook om dreigende huisuitzetting, gezondheidsklachten en/of een alcohol- en drugsverslaving.

Na een succesvolle proef in Almelo met 25 gezinnen gaat de gemeente nu hulp bieden aan 375 gezinnen. Daartoe wordt samengewerkt met onder andere de ING-bank. Bij haar ontvangst in Almelo sprak de koningin met de initiatiefnemers maar ook met deelnemers aan het Schuldenlab.